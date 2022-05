Onda gigante engole Pedra do Pampo, em Itacoatiara

Uma manhã inusitada na Região Oceânica de Niterói. Nesta quinta-feira (19), os banhistas e surfistas da Praia de Itacoatiara foram surpreendidos com a ressaca do mar, proporcionando um mar perfeito para aqueles que amam deslizar na água. As ondas estavam enormes, uma delas até engoliu a famosa pedra do pampo, que levaram os niteroienses que presenciaram esse momento à loucura.

Além disso, Itacoatiara pode ter registrado a maior onda já surfada no Brasil. Confira o vídeo e veja esse fenômeno da natureza.