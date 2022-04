Onça-parda é vista no litoral de Maricá

Uma onça-parda (Puma concolor) ou suçuarana foi vista caminhando pelo Refúgio de Vida Silvestre Municipal das Serras de Maricá (Revimar). A espécie era considerada extinta há mais de um século na área litorânea, onde foi flagrada por armadilhas fotográficas, motivo de comemoração entre os pesquisadores e ambientalistas. Segundo maior felino do Brasil, a suçuarana é menor apenas que a onça-pintada e, arredia, não se deixa flagrar com facilidade. Os registros são de setembro, novembro e dezembro de 2021.

Além da onça-parda, as armadilhas fotográficas flagraram, em fevereiro de 2021, o gato-maracajá (Leopardus wiedii), um dos animais mais bonitos da fauna brasileira. Esse felino selvagem, pouco maior que um gato doméstico, com manchas pretas como uma onça-pintada, também era considerado extinto na região costeira, seu antigo habitat.

Esses equipamentos de registro de movimento da fauna, diurno ou noturno, fazem parte de um projeto desenvolvido em Maricá e têm a importante missão de monitorar e identificar as espécies encontradas nas áreas protegidas. As informações captadas pelas câmeras do projeto são registradas numa base de dados sobre a Mata Atlântica, que será disponibilizada para pesquisas e projetos de conservação e meio ambiente.





O refúgio natural, onde a onça foi flagrada, fica localizado nas Unidades de Conservação da cidade – também compostas pela Área de Proteção Ambiental Municipal das Serras de Maricá, o Monumento Natural Municipal da Pedra de Inoã e o Monumento Natural Municipal da Pedra de Itaocaia. Só o Revimar tem nove mil hectares, mais do que o dobro do Parque Nacional da Tijuca, e se estende por 25% do território de Maricá – representa uma área maior do que municípios inteiros como Búzios.