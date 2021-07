Olímpíadas: Brasil fica no empate com a Costa do Marfim no futebol

Após a estreia avassaladora, sem dar chance para a seleção da Alemanha, o Brasil ficou apenas no empate em 0x0, com a Costa do Martim, em jogo válido pela segunda rodada do Torneio de Futebol Masculino dos Jogos de Tóquio 2020. A equipe comandada por André Jardine controlou as ações diante do time africano, criou boas chances de gol na volta do intervalo, mas o zero no placar prevaleceu até o apito final no Estádio de Yokohama.

Com o resultado, o Brasil lidera o Grupo D, com quatro pontos e o maior saldo de gols. A classificação para a próxima fase será decidida na última rodada. O time nacional enfrenta a Arábia Saudita, na quarta-feira, 28, às 17h do Japão (5h de Brasília), em Saitama. A partida começou com as duas equipes se lançando ao ataque. O Brasil, aos 12 minutos, ficou com um jogador a menos em campo. Douglas Luiz foi expulso por intervir em lance claro de gol marfinense.

Mesmo com a desvantagem numérica dentro de campo, o Brasil seguiu com mais posse de bola e tentando abrir o placar, mas sem sucesso. O Brasil voltou controlando as ações no segundo tempo e criando mais chances de gol. A Costa do Marfim teve Kouassi expulso pelo segundo cartão amarelo por falta em Martinelli, e o Brasil continuou melhor.

Com dez jogadores para cada lado, o cenário ficou ainda melhor para a seleção nacional, que seguiu dominando, sem dar espaços aos marfinenses. Apesar da ofensividade brasileira, no entanto, o jogo terminou com o placar em branco.