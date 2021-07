Olimpíadas: Brasil avança a quatro finais na ginástica artística masculina

Artur Zanetti estreou com o pé direito nos Jogos Olímpicos, em Tóquio, e seue firme no objetivo de consquistar sua terceira medalha olímpica. Ele foi um dos três brasileiros a se classificar para as finais da ginástica artística masculina. Os outros foram Caio Souza, no individual geral e no salto, e Diogo Soares, também no individual geral.

Zanetti manteve a regularidade que já lhe é habitual e somou 14.900, avançando à decisão em quinto lugar. “Cometi uns erros nas classificatórias e agora é trabalhar, buscando os detalhes para chegar à maior perfeição possível. Dá para chegar. Já estou sabendo quais são os elementos que tive maior desconto. Se ajeitar esses dois elementos e cravar a saída, chego a 15.300. São detalhes de competição. Temos tempo para ajeitar e ir para o tudo ou nada”, disse o campeão olímpico.

Com duas finais, Caio Souza foi outro destaque no Centro de Ginástica Ariake. No salto, ele marcou 14.700, a 0.166 do primeiro colocado, o sul-coreano Shin Jeahwan. E, no individual geral, mostrou regularidade, alcançando 84.298 pontos (14° lugar). Nesta última disputa, ele terá a companhia de Diogo Soares, que ficou com a 24ª e derradeira vaga. Já na disputa por equipes, que contou ainda com a participação de Arthur Nory e Francisco Barretto, o Brasil terminou em nono lugar. E, na barra fixa, Nory ficou em 12°.