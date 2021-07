Olimpíada de Tóquio: Brasil vence a Alemanha em jogo de estreia no futebol masculino

Apresentando um estilo de jogo muito mais envolvente e eficiente do que o time principal, comandado pelo Técnico Tite, a seleção brasileira olímpica venceu a Alemanha, pelo placar de 4×2, em sua estreia na Olimpíada de Tóquio, na manhã desta quinta-feira, no Yokohama Stadium.

O time brasileiro começou a partida imprimindo um ritmo de jogo intenso, marcação alta, e Richarlisson com fome de gol. O poder ofensivo brasileiro desarticulou a marcação dos alemães, que ficaram totalmente perdidos em campo. Não demorou para que o fominha Richarlison – que pediu para jogar o torneio com a camisa 10 prometendo, em troca, a artilharia do torneio – abrisse a contagem, aos 6 minutos. Ele voltou a marcar aos 21 e aos 28 minutos da etapa inicial, demonstrando estar disposto a fazer valer a promessa.

O placar do primeiro tempo poderia ter sido mais amplo – e o jogo ter sido resolvido desde então – mas Cunha desperdiçou um pênalti aos 48 minutos, deixando de matar a partida.

O segundo tempo, no entanto, foi o de um Brasil mais contido. A Alemanha estava muito mais preocupada em não tomar uma goleada do que em virar o jogo. Mas a falha do goleiro Santos num chute despretensioso de fora da área dado por Amiri, aos 11 minutos, deu outra cara ao jogo.

Com a expulsão do volante Arnold, da Alemanha, aos 17 minutos, o Brasil começou a jogar de forma mais desleixada. E a Alemanha, sonolenta, encontrou o caminho para o segundo gol. Ache, aos 38, diminuiu a contagem. E o que parecia ser um jogo ganho se tornou um drama para os brasileiros.

O sofrimento, contudo, teve fim, com o 4° gol brasileiro. Paulinho, aos 48 minutos, deu números finais a partida.