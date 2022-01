Olavo de Carvalho morre, aos 74 anos, nos Estados Unidos

O escritor Olavo de Carvalho morreu aos 74 anos na madrugada de segunda-feira (24) nos Estados Unidos. Ele estava internado e a confirmação do falecimento foi feita pela família. Olavo deixa esposa, oito filhos e 18 netos.

“Com grande pesar, a família do professor Olavo de Carvalho comunica sua morte na noite de 24 de janeiro, na região de Richmond, na Virgínia, onde se encontrava hospitalizado”, dizia a nota.

A causa da morte não foi divulgada mas Olavo esteve internado em hospital no Brasil com problemas cardíacos.

A filha do escritor, Heloísa Carvalho, comentou a morte do pai nas redes sociais. Ela rompeu relações com o pai em 2017. “Não tem como eu sentir grande tristeza pela morte dele, mas também não estou feliz. Comemorar a morte de qualquer pessoa é assinar o atestado de total falta de humanidade”, dizia a postagem.

O presidente Jair Bolsonaro lamentou a morte do escritor. “Nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do país, o filósofo e professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Olavo foi gigante na luta pela liberdade e farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre”, afirmou.