Oktoberfest Rio: muito samba, pagode e cerveja

A expectativa é que mais de 100 mil pessoas compareçam a Marina da Glória nos dias 14, 15, 16; e 21, 22 e 23/10 de outubro onde vai acontecer a Oktoberfest Rio 2022.

Com muitas e variadas atrações, já estão confirmados Diogo Nogueira, Alexandre Pires, Seu Jorge, Jorge Aragão, Mart’nália, Martinho da Vila, Alcione e D2. O festival contará ainda com apresentações de bandas folclóricas de música alemã, além de performances teatrais e danças típicas.

A previsão dos produtores é de que sejam consumidos 120 mil litros de cerveja durante todo o evento. Para acompanhar, comidas típicas germânicas como chucrute, salsichas Frankfurt, salsichões.

O segundo lote dos ingressos já está sendo vendido no site Ingresso Certo. Para o setor pista, os custam R$ 90,00 (meia-entrada) e R$ 180 (inteira). Já para o camarote, os interessados vão pagar R$ 200,00 (meia-entrada) e R$ 400,00 (inteira).

A novidade vai ficar por conta dos espaços destinados aos chamados jogos de boteco. Lá haverá sinuca, totó, beer pong, entre outros jogos. Quem for vestido com o traje típico alemão poderá, no primeiro dia do evento, participar do concurso que vai escolher a Rainha e o Rei do Oktoberfest Rio 2022. O casal vencedor vai ganhar um passaporte para dez pessoas curtirem todos os dias do festival.

Outros concursos e distribuição de prêmios e brindes estão programados para os demais dias do festival. Os ingressos já estão à venda pelo site Ingresso Certo.

Serviço

Oktoberfest Rio 2022

Dias: 14, 15, 16, 21, 22 e 23 de outubro

Abertura dos portões: sextas, às 18h; sábados às 16h; domingos às 14h

Local: Marina da Glória

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique s/n – Glória

Classificação: 18 anos

Ingresso: site Ingresso Certo

Programação dos shows noturnos

Dia 14 – sexta-feira

Alcione, Diogo Nogueira, Raça Negra

Dia 15 – sábado

Sandra de Sá, Marcelo D2, Seu Jorge

Dia 16 – domingo

Moacyr Luz & o Samba do Trabalhador, Fundo de Quintal, Martinho da Vila

Dia 21 – sexta-feira

Dilsinho, Belo, Alexandre Pires

Dia 22 – sábado

Mart’Nália, Jorge Aragão, Xande de Pilares

Dia 23 – domingo

Thiago Martins, Ferrugem, Sorriso Maroto.