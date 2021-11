Oitavo suspeito de homicídio contra investidor de criptomoedas é preso

Policiais civis da 125ª DP (São Pedro da Aldeia) prenderam, nesta terça-feira (2), mais um acusado de envolvimento no homicídio do trader Wesley Pessano, em agosto deste ano, no município de São Pedro da Adeia. Ele foi capturado em Guarapari, no Espírito Santo, durante nova fase da operação “Pullback”.

As investigações apontam que o criminoso participou do recrutamento dos executores e era responsável pelo pagamento dos mesmos após a execução da vítima. Contra ele, foi cumprido mandados de prisão e de busca e apreensão. Oito pessoas já foram presas por envolvimento no crime. Um acusado segue foragido.

Durante a operação, outros dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos, na cidade de Rio das Ostras, contra dois homens investigados no inquérito.

A ação contou com o apoio do 4° Departamento de Policiamento de Área (DPA) e o Grupo de Apoio à Promotoria (GAP) do Ministério Público. As investigações continuam a fim de apontar o mandante e a motivação do crime.