Oficinas de leitura gratuitas online durante a quarentena

Para tornar o período da pandemia mais leve, a literatura pode ser uma grande aliada. Com essa proposta, as criadoras da Biblioteca Comunitária Pequenalegria, em Botafogo, decidiram oferecer oficinas de leitura gratuitas através da internet, que têm como público-alvo professores, mediadores e contadores de história. A cada semana, duas novas oficinas serão disponibilizadas no canal do projeto no YouTube, no mês de junho. A arte de contar histórias será explorada em diferentes temas, comandados pelas idealizadoras do projeto, Lucia Morais e Arlene Costa, além de uma participação especial da menina Sophia Aguiar, de 7 anos, neta de Lucia e também apaixonada por livros.

A biblioteca funciona desde 2015, mas agora, com a crise do coronavírus, decidimos levar nossas oficinas para a casa das pessoas. É através da contação de histórias que podemos criar vínculos afetivos, transmitir valores e estimular a aprendizagem. E neste momento isso se torna ainda mais importante – explica Lucia.

A história de Lucia com a leitura começou bem antes da Pequenalegria. Ela, que tem origem indígena e nasceu no Amapá, tem a contação de histórias dede berço. Lucia ouvia histórias contadas por sua avó na beira do rio quando era criança. Em 2018, Lúcia estreou o espetáculo “Arandu – Lendas Amazônicas” no CCBB Rio, com direção de Adilson Dias, em que contava quatro histórias inspiradas na própria infância ribeirinha no interior de Macapá. Assim como a avó, Sophia Aguiar, de 7 anos, também mostrou que a paixão pela leitura está na família e participa do projeto com dedicação.

Realizamos várias oficinas nas Bibliotecas, Universidades, Escolas, ONGs e todas foram um sucesso. Agora teremos versão online. A leitura aguça a criatividade e desperta um mundo novo. Sou mediadora de leitura e acredito que ler para o outro é oferecer um presente – destacou Arlene.

O projeto é patrocinado pela Prefeitura do Rio, Secretaria Municipal de Cultura e GKO Informática por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. O objetivo do projeto é ensinar professores e mediadores como contar histórias de maneira prazerosa, oferecer conhecimento, reflexão e incentivar a leitura de uma forma criativa. Embora tenham um público-alvo específico, as oficinas têm classificação livre, ou seja, podem ser assistidas por crianças, jovens e adultos. Informações através do e-mail trupepequenalegria@gmail.com ou pelo WhatsApp (21) 98795-6178.

As oficinas estarão disponíveis pelo canal do YouTube Trupe Pequenalegria, no link: https://bit.ly/3gofGJE

Confira os temas:

16/06, às 11h – Literatura para bebês, com Lucia Morais;

18/06, às 11h – Estimulando Leitores Através da Poesia, com Arlene Costa.