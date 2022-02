Oficina Social de Teatro com programação para março no Teatro Popular

A mostra Novos Ares, da Oficina Social de Teatro (OST), conclama a sociedade a renovar-se para o ano que se inicia vivendo intensamente os prazeres e alegrias que o teatro pode possibilitar. O Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói, será o cenário para essa grande festa.

Dia 04/03, sexta, às 20h será apresentado Suicídio Social. A história se passa entre os funcionários da empresa Belladona Chás e as difíceis relações que são travadas entre eles. A história, que é contada com a linha do tempo fora da ordem, faz com que o espectador embarque nas possíveis tensões das relações humanas e observar problemas sociais, como transfobia e machismo.

Dia 09/03, quarta, às 20h a apresentação será de Por trás da máscara. Três detetives precisam investigar um caso de um assassino em série que vem causando medo em todos. A história se passa em 1920, em Londres.

Dia 17/03, quinta, às 20h a peça apresentada será A tempestade, de William Shakespeare. Próspero, um velho feiticeiro que foi exilado numa ilha com sua filha, arquiteta um plano para se vingar daqueles que o traíram.

Os ingressos custam R$ 20 e o Teatro Popular Oscar Niemeyer fica na Rua Jornalista Rogério Coelho, s/n, no Centro de Niterói. Mais informações pelo telefone (21) 98724-0468 (whatsapp).