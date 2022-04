Oficina sobre a Nova Lei Urbanística de Niterói busca orientar a população

A nova Lei Urbanística de Niterói está rendendo muitos debates na população sobre o futuro da Cidade Sorriso. Por isso, uma Oficina realizada ontem (12) no plenário da Câmara dos Vereadores, buscou orientar os munícipes sobre o projeto. O secretário de Urbanismo, Renato Barandier marcou presença e conversou com os cidadãos.

Presidente da Comissão de Urbanismo, o vereador Atratino (MDB) marcou presença do início da oficina, às 10h, até o final, às 17h30. O parlamentar explicou para A Tribuna, que o evento foi muito produtivo, e os cidadãos tiveram a oportunidade de contribuir com a nova Lei de acordo com suas demandas.

“Foi uma oportunidade que as pessoas tiveram de vir aqui, e ter uma conversa particular para entender cada dúvida que tinha. Assim como foi um momento para fazer uma contribuição por escrito para o projeto. Então, elas puderam olhar os mapas, olhar os mapas fisicamente, que estavam sendo reproduzidos na tela. Foi bastante produtivo”, disse.

O parlamentar ainda revelou que todas as contribuições da população serão reunidas, e vão pautar os vereadores para pleitearem possíveis mudanças a partir de emendas à Nova Lei Urbanística.

“Vão fazer parte dos assuntos que os vereadores irão debater, e multas devem virar propostas de emenda, e depois serão aprovadas”, garantiu.

No entanto, nem todos os munícipes estão satisfeitos com as mudanças em relação ao projeto. Um dos pontos sensíveis está relacionado ao plano regional para a Região Oceânica. Moradora do bairro Santo Antônio, Marlize foi na oficina, mas não sentiu que suas dúvidas foram esclarecidas. Principalmente sobre a questão da mobilidade urbana.

“Tem varios cartazes pendurados aqui, com aquilo que estava no folder que a prefeitura divulgou. Para nós que moramos na região, estamos achando um absurdo. Hoje, a gente já nao consegue ter nenhuma mobilidade por causa da obra do corredor da Transoceânica. E com essa proposta da prefeitura de aumentar o gabarito, isso vai prejudicar ainda mais”, relatou.

A moradora continuou afirmando que, se atualmente leva 1h30 para chegar no Centro, com as mudanças, a demora pode passar para 3h. Questionado sobre o impacto no trânsito, o presidente da Comissão de Urbanismo disse que no Plano Diretor aprovado em 2019 existe um planejamentos sobre o trânsito em algumas regiões de Niterói.

“No plano diretor que foi aprovado em 2019, em consequência dele, foi feito um plano de mobilidade que está pensando a cidade até 2030. Esse plano de mobilidade comtempla a solução desses pontos que a população, e nós entendemos, que estará mais engarrafado”, concluiu.

Nesta quarta-feira (13), haverá mais uma Oficina sobre a Nova Lei Urbanística na Câmara, no mesmo horário: das 10h até as 17h30.