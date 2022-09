Oficina gratuita sobre meio ambiente acontece no Horto do Fonseca

Na sexta-feira (23), no Horto do Fonseca acontecerá a oficina prática “Projetando uma Comunidade Sustentável”, o projeto é da Exposição Conexões em parceria com a Organização Coletivo Ambiental (OCA) e a Secretaria do clima de Niterói. A partir das 10 até 12 horas, jovens e adultos poderão participar de atividades práticas sobre: mudanças climáticas, preservação e revitalização ambiental, energias renováveis, arquitetura sustentável, espaço urbano saudável e produtivo, mobilidade, infraestrutura e outros aspectos sociais que impactam na construção de um projeto de comunidade sustentável.

A oficina é gratuita, sem necessidade de inscrição prévia, aberta a interessados na causa climática, ambiental e direitos humanos. Presença confirmadas de adolescentes do projeto Nova Geração do CIEP do Horto do Fonseca, jovens do Fórum Juventude pelo Clima de Niterói, secretário Luciano Paez e Marcos Santana (SECLIMA) e integrantes da OCA. No local também pode ser apreciada a exposição Conexões que apresenta, em fotografias e imagens, o caminho histórico da ligação entre as cidades de Niterói e Rio de Janeiro.

O Horto está localizado na Alameda São Boaventura, 770. Fonseca, Niterói.