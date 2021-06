Odontomóvel atende pacientes de vários bairros de Maricá

O ‘Odontomóvel’ do projeto Dentista no Bairro retomou suas atividades nesta semana e esteve no residencial Carlos Alberto Soares de Freitas, condomínio do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’ de Inoã. Os moradores puderam utilizar serviços como restauração e raspagem dental e gengival, extração simples e procedimentos de urgência e emergência, entre outros.

O consultório móvel é montado dentro de um ônibus, que pode ir a diferentes partes da cidade. A cabeleireira Eliane da Silva, de 47 anos, foi uma das primeiras pacientes atendidas e fez limpeza e restauração dos dentes.

“Achei ótimo o atendimento e também muito bom para gente que mora aqui e, às vezes, tem dificuldade de ir buscar fora”, ressaltou.

A mesma avaliação foi a da dona de casa Fabiana da Silva Nunes, que precisou de diversos atendimentos.

“Para nós é muito bom porque a gente não estava conseguindo atendimento, também porque é caro. Aqui a gente tem o que procura”, disse ela, que tem 38 anos e queria tratar cáries e fazer uma extração.

Para a dentista Danyelle Reis Antunes, que chefia o trabalho no veículo, o mais gratificante do Odontomóvel é poder ajudar a quem realmente está mais necessitado.

“Um dos atendimentos que fiz recentemente foi numa moça que estava acamada, sem poder sequer sair de casa, que dirá ir a um consultório. Aqui nós damos acesso de verdade a quem não tem. Já tive convites para outros trabalhos e não quis ir, porque sou apaixonada por este trabalho”, exalta Danyelle, que teve auxílio de outro dentista e de uma auxiliar de saúde bucal.

Na unidade móvel que vai passar nos próximos dias por Santa Paula, Retiro e Itaocaia Valey – os procedimentos que podem ser realizados são: Profilaxia, restauração, aplicação de flúor, exame clínico, instrução de higiene oral e pedido de radiografia para continuidade de tratamento e extrações mediante ao exame radiográfico. Os casos de maior complexidade são encaminhados para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), na região central da cidade.