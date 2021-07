Odontologia avança mesmo mediante a pandemia em Rio Bonito

Alguns consultórios odontológicos da Estratégia Saúde da Família (ESF), passaram por manutenções dos equipamentos. As unidades de Catimbau Pequeno, Sambê e Viçosa voltaram a funcionar beneficiando as comunidades com atendimento perto de suas casas. Diante do cenário epidemiológico inicial, optou-se por suspender alguns atendimentos, mantendo apenas os de urgências e emergências durante este período. Os dentistas receberam capacitação para auxiliar no combate ao Covid-19 na testagem de pacientes quando fosse solicitado.

A parceria com a Educação através do Programa Saúde na Escola (PSE) iniciou seus trabalhos através de orientações e distribuições de kits de higiene oral. As ações serão fortalecidas assim que a pandemia mostrar um cenário mais favorável. Na UPA os atendimentos odontológicos estão funcionando todos os dias da semana, 24 horas por dia.

As cirurgias eletivas e consultas do bucomaxilo foram retomadas e a demanda reprimida foi diminuída. Os pacientes, que por algum motivo, ficarem internados na UPA também receberão cuidados e atendimento odontológico promovendo humanização do atendimento, cuidados paliativos e qualidade de vida dos pacientes internados, além de controle de infecções relacionadas a assistência com saúde e autocuidado.

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) também teve seus atendimentos eletivos suspensos inicialmente, funcionando como apoio as equipes de atenção primária na resolução de casos de urgência e emergência, garantindo a manutenção do fluxo para diagnóstico bucal, detecção precoce do câncer de boca, inclusive para biópsias. O CEO retomou desde maio de forma gradual com os atendimentos eletivos.