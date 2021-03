Ocupação de leitos particulares cresce em Niterói

Marcelo Almeida

De acordo com dados divulgados terça-feira (16) pelo Sindicato dos Hospitais de Niterói (Sindhleste), a taxa de ocupação de leitos nos hospitais particulares da cidade subiu de 34% para 47%. Já nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs), a ocupação subiu de 36% para 50%. Assim, ao todo Niterói tem 298 pacientes internados com Covid nos hospitais privados de Niterói. Pelo levantamento da secretaria municipal de Saúde de Niterói, a cidade contabiliza até o momento 30.038 casos confirmados e 867 óbitos.

Para evitar o colapso das unidades de Saúde da cidade, a prefeitura de Niterói vem adotando uma série de medidas restritivas até o próximo domingo (21) com o objetivo de conter o avanço da contaminação na cidade. De acordo com o decreto publicado no último dia 5, bares e restaurantes podem ficar abertos até as 18h, mas música ao vivo não é permitida. Estabelecimentos comerciais de rua abrem devem abrir às 10h e fecham às 19h. Os shoppings centers podem ficar abertos entre 12h e 22h. O objetivo dessas alterações é diminuir a concentração de passageiros utilizando o transporte público nos mesmos horários.

As atividades físicas individuais estão permitidas nas praias, mas o funcionamento dos quiosques esportes coletivos estão suspensos. A permanência de pessoas em espaços públicos das 23h às 5h está proibida. A circulação de pessoas não está restrita, mas não será permitido parar em espaços públicos e gerar aglomerações. Além disso, está recomendado o home office para 50% de funcionários da iniciativa privada e da administração municipal.

Vacinação segue na cidade

Na terça e quarta-feira (16 e 17) a prefeitura está imunizando idosos com idade de 76 anos ou mais, nos postos de vacinação espalhados pela cidade. Na quinta-feira (18) e sexta-feira (19) acidade teremos a imunização dos idosos a partir dos 75 anos. A vacinação está sendo realizado nas policlínicas e em postos no sistema drive-thru.

A prefeitura informa que, para receber a primeira dose, os idosos devem levar um documento de identidade com foto de acordo com o dia destinado a cada idade. A entrada nas policlínicas e no posto do Clube Central é autorizada das 8h às 16h, com imunização até as 17h. A vacinação no drive-thru começa sempre às 8h e termina às 17h.

A programação da vacinação contra a Covid-19 é feita de acordo com a quantidade de vacinas repassada pelo Governo do Estado, respeitando os grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. A população pode consultar qual grupo está sendo convocado para a imunização nas redes sociais, no site oficial da Prefeitura (http://www.niteroi.rj.gov.br) e pelo número 153.