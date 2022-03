Ocupação de leitos em hospitais particulares de Niterói tem queda de 71%

O Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde de Niterói e São Gonçalo (SindHleste) divulgou o último relatório de internações por Covid-19 nos hospitais particulares das duas cidades. Em Niterói houve uma queda nas ocupações dos leitos de quartos e enfermarias de 71% no comparativo do dia 07 de março e 21 de fevereiro. Nas UTIs a queda foi de 63% e permanece zerada a internação de crianças até 11 anos nesse tipo de leito.

No dia 21 de fevereiro havia 28 pessoas internadas em quartos dos hospitais particulares de Niterói, contra 8 no último dia 7, o que representa a queda de 71,4%. E tem apenas uma criança até 11 anos internada. Já nos leitos de UTI tinham 22 pacientes contra 8 no início dessa semana, uma queda de 63,6%.

Em São Gonçalo, nos quartos e enfermarias, no dia 21 de fevereiro não havia nenhum paciente e no dia 7 de março um paciente está internado. E nas UTIs, nas mesmas datas, tinha um paciente internado e esse quadro zerou na última data divulgada pelo sindicato.

INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE NITERÓI

De acordo com o último Boletim Epidemiológico, o município de Niterói apresentou taxa de 5% de testes positivos para Covid-19 na semana de 20 a 26/02, seguindo em queda. No início do mês de janeiro, por conta da variante Ômicron, a cidade chegou a apresentar taxa de 50% de testes positivos para a doença.

A alta cobertura vacinal, baixa na taxa de positividade dos testes e controle da doença estão favorecendo a cidade seguir o exemplo do Rio de Janeiro em não ter mais a obrigatoriedade do uso da máscara. A Prefeitura de Niterói informou que está marcada uma reunião para dia 11 de março, entre o prefeito Axel Grael e o Comitê Científico da cidade e técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, para avaliar essa questão. Entre outros fatores, será discutida a curva de contaminação do coronavírus nos últimos dias.

SÃO GONÇALO

Os índices baixos na cidade de São Gonçalo também estão ligados a cobertura vacinal da população gonçalense. A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo informou que começou a aplicar a dose adicional (terceira dose) e a dose de reforço (quarta dose) contra o coronavírus nos jovens imunossuprimidos com mais de 12 anos na última terça-feira (8). A vacinação também está disponível para todos os outros gonçalenses com mais de 5 anos.

Desde o início da campanha, a cidade vacinou 787.692 pessoas com a primeira dose ou dose única. Destas, 22.261 receberam a vacina da Janssen. Ao todo, 663.557 pessoas foram imunizadas com a segunda dose. Com a dose de reforço estão vacinadas 306.259 pessoas.