Observatório de Favelas lança curso para meninas negras

O Observatório de Favelas abre inscrições, até sexta (6), para o curso em comunicação crítica para jovens de periferias e favelas, com foco em meninas entre 14 e 19 anos. Com previsão para iniciar no dia 17 de agosto, a iniciativa chamada de “Batizado Malungas – Laboratório de narrativas” é voltada para meninas negras e tem a coordenação da área de comunicação do Observatório de Favelas, faz parte da agenda de comemorações dos 20 anos da instituição e pretende contemplar 15 meninas com a formação.

Entre aulas de estética e design, mídias sociais e técnicas de projeção em muros, as meninas terão oportunidade de conhecer e explorar as possibilidades de desenvolver ações e criar projetos em comunicação com autonomia e de forma crítica.

De acordo com a coordenadora de Comunicação, Priscila Rodrigues, a proposta da formação é oferecer ferramentas para que as meninas periféricas e favelas possam contar suas próprias histórias a partir de suas vivências e de seus territórios de origem.

“O Observatório de Favelas historicamente realiza formações no campo da comunicação, como a Escola Popular de Comunicação Crítica (ESPOCC) que entre 2005 e 2016 formou centenas de comunicadores de origem popular. Celebramos as duas décadas de atuação institucional, oferecendo uma formação em comunicação crítica para meninas negras, entre 14 e 19 anos. A definição do público é também sobre reafirmar o compromisso do Observatório de Favelas com o fortalecimento, a partir das favelas e periferias, da atuação de meninas e mulheres negras no país.” – destaca Priscila Rodrigues.

O primeiro encontro será um espaço de escuta e acolhimento das alunas, onde conhecerão detalhes sobre a ementa, as instrutoras e poderão compartilhar suas expectativas . A seguir elas terão duas aulas sobre o tema ‘Estética é poder: o designer da construção narrativa’, em que elas conhecerão a história do design social, e teorias sobre construção de identidades, e ainda referências de cores, elementos e imagens. Em outros dois encontros sobre ‘Social Media: nas redes e nas ruas’, será possível conhecer as ferramentas e as linguagens das redes sociais, assim como métricas e monitoramento.

As meninas terão ainda duas aulas intituladas ‘Projetação: os muros da cidade gritam’. Neste módulo elas serão apresentadas à projeção como ferramenta de ação, movimento e formação de redes. Conhecerão as ferramentas necessárias para iniciar seus projetos. A última aula será de apresentação de trabalhos desenvolvidos do Laboratório Malungas, onde as alunas poderão expor o que aprenderam durante os encontros.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através do formulário a seguir : https://bityli.com/malungas

Live nesta quarta (4) comemora 20 anos de fundação da ONG

O Observatório de Favelas também realiza, nesta quarta (4), uma live de comemoração dos 20 anos de fundação da ONG. Para recordar e celebrar como tudo começou, a instituição celebra o Projeto Conexões de Saberes, uma ação que mais de 2 mil estudantes de origem popular, de 33 universidades com bolsas de pesquisa e será tema da live que acontece no próximo dia 04, no youtube do Observatório.

A live ‘#OF20Anos – Conexões de Saberes’ terá a participação de intelectuais convidados que atuaram na implementação do Projeto, os educadores e professores Ricardo Henriques, Jorge Barbosa e Carmen Tereza.

A transmissão será transmitida às 19 horas no canal do Observatório de Favelas no YouTube. O link de acesso é o https://www.youtube.com/watch?v=wa7bNgsgz_E