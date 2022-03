‘Observação do Céu’ volta a programação do Planetário Rio

Luiz Antonio Mello

Sair deste complicado e bizarro planeta Terra por algumas horas pode fazer bem a saúde. Por isso, a ótima notícia é que depois de dois longos tenebrosos anos de pandemia, o Planetário do Rio, na Gávea, retoma as sessões de observação do céu.

A volta das sessões de “observação do céu” será na quarta-feira, mas A TRIBUNA está avisando logo porque é grátis. Entra quem chega primeiro. A tradicional atração acontece semanalmente às quartas, para o grande público que deseja explorar os planetas, as estrelas e mais corpos celestes.

Quem for lá poderá utilizar os telescópios com a supervisão de astrônomos, que vão estar à disposição para esclarecer dúvidas sobre os equipamentos e os objetos observados.

As perguntas que eles mais ouvem são sobre a diferença entre astronomia e astrologia, se Plutão tem chance de voltar ao status de planeta, já que foi rebaixado a satélite, se os efeitos do inclemente aquecimento global já podem ser vistos pelos microscópios e, claro, sobre a existência ou não dos Ovnis, também conhecidos como discos voadores.

Para planejar uma visita, é necessário ficar atento à previsão do tempo; a atração depende das condições meteorológicas para acontecer. Caso o tempo esteja nublado ou chuvoso, a atividade será cancelada pela óbvia razão de que não dá para enxergar nada. Mais informações sobre a programação estão disponíveis no site http://planeta.rio/observacao-do-ceu/.

Vale lembrar também que a entrada no planetário é gratuita às terças. Nestes dias, é possível agendar uma visita ao Museu do Universo e assistir a uma sessão de cúpula é só acessar neste link: https://bityli.com/ypxPk

