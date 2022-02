OBRAS QUE O CENTRO PRECISA (XXVIII)

A Universidade tem de ser um centro de conhecimento de conhecimento, pesquisas e de desenvolvimento de criativas atividades para satisfazer não penas os deveres em salas de aulas ou laboratórios, mas também para ofertar, criativamente, atividades para usufruto e integração com toda a sociedade, especialmente onde está instalada.



Ela não pode se limitar à atuação em prol do universo que a ela teve acesso, pois tem uma missão maior: universal. Os recursos destinados à sua manutenção não foram gerados por ela própria, mas todos os contribuintes de impostos federais, estaduais e municipais. Deve desenvolver projetos para o bem público, nele incluídas ações em prol da indústria, comércio, prestadores de servidores ou burocratas de variados matizes. Socialmente tem de ser participativa.



Este certamente é o entendimento dos que desenvolveram projetos ou apontaram vários caminhos em teses desenvolvidas por jovens ou veteranos alunos, aprovados pela excelência do seu quadro professoral. As amplas avenidas, pátios, sala e auditórios precisam ganhar vida. Um dos exemplos é oferecido pela inovadora Curitiba (Paraná) que transforma uma extensa via urbana em espaço vivo nos finais de semana. Lá estão espaços para os artistas plásticos, grupos de teatro amador, contadores de história, produtores literários, músicos, artesões, colecionadores, expositores, historiadores, inventores e muito mais…



A integração desta via inútil, notadamente nas férias universitárias integrada à orla viva. Tornaria Niterói e a Universidade em exemplos de integração comunidade, universidade e os setores públicos e privados.