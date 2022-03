Obras paralisadas de hospital em São Gonçalo geram debate na ALERJ

O Dia Internacional da Mulher, comemorado hoje (8), foi o tema central da Ordem do Dia na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), com o conjunto de parlamentares discutindo propostas relacionadas às mulheres. E com a presidência sendo ocupada pela deputada 2ª vice-presidente da Casa, Tia Lu (Republicanos), as parlamentares assumiram o protagonismo dos debates. E uma delas foi a Enfermeira Rejane (PCdoB), ao lembrar que, desde 2011, a maternidade do Hospital da Mãe, no Colubandê, em São Gonçalo, virou um “esqueleto” a céu aberto, durante o debate de um projeto de Lei que visa instituir uma creche para as servidoras públicas do estado, de autoria da deputada Monica Francisco (PSOL).

“Essa é um PL que dialoga com mulheres negras, brancas e da periferia. Muitas vezes, elas precisam deixar os filhos com as mães. Quando tem. Aproveito o momento, para relembrar que desde o meu primeiro mandato, fui convidada pra visitar o ‘esqueleto’ desta maternidade em São Gonçalo. Está em obras desde aquela época e já recebeu um investimento de R$ 37 milhões dos cofres públicos”, afirmou a deputada, que se dirigiu ao governador Cláudio Castro pedindo uma providência, e não uma visita.

Anunciado em 2013, até o momento, somente a fundação da estrutura do hospital foi concluída. As obras paralisaram por falta de verbas, de acordo com o Governo do Estado na época. Em 2022, as obras completam nove anos parados, quase uma década sem assistir as gestantes da região. O instrumento público foi viabilizado para desafogar as unidades do Alcântara. Porém, a realidade é que as pessoas que poderia ser atendidas pelo Hospital da Mãe estão sobrecarregando os atendimentos na UPA do Colubandê.

Além disso, o projeto inicial previa um andar inteiro destinado para uma Unidade de Pronto Atendimento neonatal, com 36 leitos. Uma estrutura única no estado. No segundo andar, funcionariam 40 quartos com capacidade para dois leitos cada, totalizando 80 leitos. O terceiro pavimento abrigaria seis UTI’s para as mães, além de quarto de isolamento e um materno. No quarto andar, estariam localizadas 14 salas de pré-parto, parto e pós-parto; três salas de parto cirúrgico e uma sala para parto normal. Haveria, ainda, um espaço para observação do recém-nascido.

O projeto de lei foi aprovado por todas as comissões parlamentares pertinentes a matéria, com emenda apenas da Comissão de Justiça.

Hospital em São Gonçalo recebe abraço

Divulgação

Em paralelo, aconteceu na manhã de ontem (8) um abraço coletivo m volta do hospital, além de uma roda de debates.