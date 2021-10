Obras para consertar esgoto a céu aberto no Jóquei em ritmo acelerado

Um vazamento de esgoto na Rua Aurino de Sá Leitão, no Jóquei, está sendo reparado por funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de São Gonçalo. O esgoto a céu aberto foi ocasionado pelo rompimento de tubulações subterrâneas, que recebem os efluentes das residências e comércios da região.

As equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano estão fazendo a substituição das manilhas quebradas, fazendo novas caixas de passagem e providenciando ligação das residências à rede de esgoto local. Além do mau cheiro e da sujeira na rua, com o esgoto em frente às casas e lojas, o vazamento já provocou, inclusive, acidentes.







“Essa área praticamente não teve melhorias ao longo dos anos, aqui sempre foi bagunçado. Que bom que estão resolvendo esse problema. A rua não podia continuar desse jeito”, disse o aposentado Antônio Alves, de 90 anos.