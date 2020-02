Obras no Mercado Municipal entram na fase final de restauração

As obras no Mercado Municipal Feliciano Sodré, no Centro de Niterói, estão em fase final da restauração. A informação foi divulgada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que ainda frisou que as intervenções estão ocorrendo normalmente.

Na parte externa do Mercado muitos andaimes foram montados para os operários trabalharem. Na semana passada os funcionários também estavam consertando o telhado do grande galpão. De acordo com a Prefeitura de Niterói, paralelamente às obras, o consórcio que administrará o Mercado e a Secretaria já estão trabalhando para que num curto espaço de tempo as instalações do local possam ser apresentadas para segmentos empresariais que queiram se estabelecer no Mercado.

As mudanças no espaço já podem ser vistas, como por exemplo, o antigo galpão do Ceasa que foi demolido e os as 35 famílias que viviam lá foram realocadas. Segundo a administração municipal, elas estão sendo monitoradas pela Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos e recebendo benefício assistencial de R$ 1.002 mensais enquanto aguardam reassentamento em um imóvel do programa Minha Casa, Minha Vida.

A área tem cerca de 9,7 mil metros quadrados, dos quais mais de 3,6 mil pertencem ao prédio do Mercado Municipal, que foi construído entre 1927 e 1930. Desativado em 1976, o imóvel passou a abrigar o Depósito Público Estadual a partir da década de 1980. Sua infraestrutura compõe o conjunto arquitetônico da Região Portuária de Niterói.