Obras no Badu aproximam Niterói da universalização do saneamento

A Águas de Niterói dará início, no mês de setembro, às obras de implantação da Estação Elevatória de Esgoto (EEE) do Badu. Com a nova elevatória, a concessionária atenderá os bairros do Largo da Batalha, Maceió e Cantagalo, fazendo com que Niterói avance rumo à universalização do saneamento. A conclusão da EEE do Badu está prevista para o final deste ano e o efluente será tratado na ETE Icaraí.

Parte da rede tronco-coletora está sendo implantada no trecho da Avenida Rui Barbosa, conhecido como Estrada da Cachoeira. Outra frente de obra foi iniciada, no mês de agosto, na Estrada Caetano Monteiro, na altura da Rua Alcebíades Pinto, onde será construída a elevatória. A nova rede seguirá pela Estrada Caetano Monteiro em direção ao Fórum da Região Oceânica para se interligar ao sistema na Estrada da Cachoeira. A concessionária iniciou as obras de intervenção no bairro em outubro de 2019, mas, devido à pandemia, houve uma paralisação e alteração no cronograma.

De acordo com o superintendente da Águas de Niterói, Alexandre Boaretto, todo o trabalho realizado durante os 20 anos de concessão vem colocando a cidade em destaque no saneamento.

“Os investimentos que estamos realizando ao longo desses anos na cidade vêm resultando em importantes conquistas. Niterói se mantém em primeiro lugar entre os municípios do estado do Rio de Janeiro e na 18ª colocação em saneamento entre as 100 maiores cidades brasileiras, de acordo com o ranking 2020 do instituto Trata Brasil”, ressaltou Boaretto.