Obras no Azevedo Lima avançam

O Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, Região Norte de Niterói, passa, desde julho deste ano, por uma série de obras. Algumas etapas, como o Centro de Imagem, já foram encerradas. A administração da unidade acredita que, até o final de novembro, todo o trabalho será concluído.

A obra da fachada está acontecendo com trabalhos de substituição de emboço e colocação de novas esquadrias na fachada principal e trabalho de impermeabilização nas sacadas. A administração do hospital acredita que em alguns dias serão entregues a Admissão da Maternidade e a Recepção Central.

Fotos: Divulgação/HEAL

O setor de Admissão da maternidade, que hoje fica em um dos prédios anexos ao hospital, passará a funcionar dentro do prédio principal. Com isso, as pacientes ficarão mais próximas aos setores de exames e assistência, além de passarem a ser atendidas em um setor com fluxo exclusivo.

Outros setores, como sala de espera de visitantes, também serão reposicionados. As obras incluem ainda pintura, troca das esquadrias e tratamento das infiltrações do prédio principal e dos seis anexos, além da troca do piso do corredor que leva aos setores de emergência e CTI.

Fotos: Divulgação/HEAL

Durante o período da obra, as pacientes da Admissão da maternidade vêm sendo atendidas onde hoje funciona a Sala Verde da emergência. Atualmente, o setor atende mensalmente mais de 1.500 mulheres entre gestantes, puérperas, vítimas de violência e outras. No total, o Azevedo Lima realiza mais de 6 mil atendimentos mensais e é referência para a população da região.

Fotos: Divulgação/HEAL

Unidade completa 77 anos

O HEAL completa, em 2022, 77 anos. A unidade conta com emergência e maternidade portas abertas e foco em atendimentos de alta complexidade. Durante as intervenções, o atendimento não foi interrompido e a administração da unidade afirma que todo esforço está sendo empregado para minimizar os impactos aos pacientes.