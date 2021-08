Obras na Rua Dr. Paulo Alves, no Ingá, são concluídas

A Prefeitura de Niterói entregou neste sábado (14) as obras de alargamento e reurbanização da Rua Doutor Paulo Alves, no Ingá, na Zona Sul de Niterói. Desde o final de julho, as linhas de ônibus que seguem de Icaraí em direção ao Centro voltaram a passar pela via, com parada em frente à Praça César Tinoco, e os moradores já puderam constatar as alterações no local, como novo mobiliário urbano, fiação subterrânea e iluminação em LED. Para os motoristas, a duplicação vai facilitar o deslocamento pela via.

A obra faz parte do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Niterói, que foi apresentado em novembro de 2019, ainda no mandato de Rodrigo Neves. A intervenção consistiu no alargamento da via, que passou de duas para três faixas, no trecho entre as ruas Presidente Pedreira e Casimiro de Abreu, sendo a terceira faixa exclusiva para ônibus, e uma ciclovia. A obra também promoveu a requalificação de todos os passeios, paisagismo, tornando subterrânea a fiação de telefonia e instalação de nova iluminação com LED.

Foto: Berg Silva

De acordo com o secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier, as obras tiveram o objetivo de melhorar o trânsito no eixo viário que liga a Região Oceânica à Zona Sul pela Praia de Icaraí em direção ao Centro.

“Além de uma obra de melhoria de mobilidade nesse eixo da Praia de Icaraí, que atende moradores dos diversos bairros de Icaraí até Várzea das Moças, a obra também representa a requalificação urbana em uma das principais ruas de acesso ao bairro do Ingá”, comenta Renato Barandier.

O secretário explica que o plano de mobilidade da Prefeitura de Niterói fez um diagnóstico dos principais gargalos de mobilidade e a Rua Doutor Paulo Alves foi uma das prioridades nesse processo, que incluiu a urbanização e duplicação da Avenida Marquês do Paraná.

“Com esses estudos e levantamentos, verificamos que os dois maiores gargalos da cidade eram o da Avenida Marquês do Paraná, que já teve as obras concluídas, e o da Rua Doutor Paulo Alves, que recebe o fluxo de quem opta pela orla de Icaraí para chegar ao Centro”, destacou o secretário.

Segundo Renato Barandier, todas as intervenções na Rua Doutor Paulo Alves foram realizadas de forma planejada e organizada para ter o menor impacto e interferência possível no trânsito, com todo o trabalho sendo realizado com interdições em trechos parciais.

Entre as intervenções, foram executadas as redes de infraestrutura para a colocação de dutos e de rede de dados e telefonia, além da readequação de meio fio para alargamento da calçada do lado ímpar da rua. Também foram construídas rampas na esquina das ruas Tiradentes e Fagundes Varela, além da colocação de nova sinalização semafórica.