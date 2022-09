Obras na Miguel de Frias custarão R$ 5,5 milhões

Imóveis foram desapropriados para construção de rótula e intervenções viárias

A intervenção viária nas ruas Miguel de Frias, Castilho França e Mem de Sá, em Icaraí, Zona Sul de Niterói, vai custar R$ 5,5 milhões aos cofres do Município de Niterói. A informação é do extrato de instrumento contratual, publicado no Diário Oficial do Município no último sábado (3).

De acordo com a publicação, o prazo para a conclusão da obra é de quatro meses. A empresa responsável pela intervenção será a Moreno Perlingeiro Engenharia Ltda. A reportagem perguntou á Prefeitura se o contrato também inclui as demolições de construções desapropriadas e indenizações a proprietários.

O governo municipal disse, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, que as desapropriações já foram concluídas e pagas pela Procuradoria Geral do Município e as demolições estão incluídas na contratação da obra.

Cronologia

A intervenção prevê a construção de um largo, em formato de rotatória, na Rua Mem de Sá. Uma pequena via de acesso será construída para motoristas que estiverem na Rua Castilho França e quiserem seguir para a própria Miguel de Frias.

A Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade informou que a intervenção permitirá que moradores de Santa Rosa e do Jardim Icaraí acessem a Praia de Icaraí e a Fagundes Varela com mais facilidade.

Em 6 de março de 2020, Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento (Emusa) publicou a ordem de início para execução das obras de elaboração do projeto básico e executivo para intervenção viária nas esquinas das ruas Castilho França e Mem de Sá.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, assinou na última sexta-feira (2) a ordem de início para que sejam demolidos imóveis para a construção da rótula. A Prefeitura de Niterói diz que fará em até 45 dias as demolições que constam no plano.