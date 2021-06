Obras do Parque Orla Piratininga são vistoriadas

O prefeito de Niterói, Axel Grael, vistoriou as obras do Parque Orla Piratininga (POP) Alfredo Sirkis na manhã de ontem. O Parque, que está sendo implantado pela Prefeitura de Niterói, contempla a recomposição vegetal da orla da Lagoa, abrangendo uma área de mais de 150 mil metros quadrados e a implantação de cerca de 10 quilômetros de sistema cicloviário ao longo de toda a orla, além de espaços para lazer e esporte.

“Com esta obra, vamos permitir que os niteroienses desfrutem de uma das paisagens mais bonitas da cidade, com uma lagoa em franco processo de recuperação. O desenvolvimento econômico sustentável é um caminho sem volta e lideranças mundiais estão procurando potencializar essa tendência. É com esse foco que Niterói seguirá em frente, com investimento em áreas verdes e na drenagem sustentável”, destacou o prefeito.

Ao lado de Axel Grael na visita, o reitor do campus Niterói do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), Rafael Almada, exaltou o trabalho de recuperação da região.

“Passei boa parte da minha infância na região do Tibau e é fantástico ver essa possibilidade de renascimento da lagoa. O Instituto está sempre pronto para colaborar com o município de Niterói”, afirmou.

O Parque – A previsão é que todo o trabalho de implantação do Parque Orla esteja concluído em setembro de 2022. As obras do POP, que integram o Programa Região Oceânica Sustentável (PRO Sustentável), encontram-se em implantação, nas vertentes de infraestrutura verde e paisagismo, urbanização e edificações. Na primeira, estão sendo implantados os jardins filtrantes, que se constituem em ações inovadoras na linha de Soluções baseadas na Natureza, adotadas em países que vêm privilegiando a proteção do meio ambiente. Essas estruturas, além de comporem paisagisticamente o ambiente, tratam as águas dos rios e de escoamento superficial antes de aportarem à Lagoa de Piratininga.

Na segunda vertente, já foram iniciadas as obras para requalificação da via Chico Xavier e a implantação da ciclovia e caminhos de pedestre no entorno da Lagoa de Piratininga. Além disso, serão implantadas praças com equipamentos de esporte, lazer, mirantes e um centro ecocultural, na antiga área do Iate Clube de Piratininga.

A implantação do POP auxiliará no processo despoluição da Lagoa e vai permitir restabelecer novo equilíbrio socioambiental no entorno da Lagoa, e juntamente com os outros projetos integrantes do PRO Sustentável irá colaborar para fomentar a atividade pesqueira na região, possibilitará a abertura de espaços multifuncionais com equipamentos de lazer para a população, áreas de contemplação e de aproximação da população com a Lagoa de Piratininga.