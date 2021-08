Obras do Parque Orla de Piratininga Alfredo Sirkis seguem avançando

As obras do Parque Orla Piratininga (POP) Alfredo Sirkis estão seguindo em pleno vapor. No local retroescavadeiras e caminhões fazem parte dos equipamentos para os operários trabalharem. O prefeito de Niterói, Axel Grael, comemorou o avanço das intervenções. O Parque, que está sendo implantado pela Prefeitura de Niterói, contempla a recomposição vegetal da orla da Lagoa, abrangendo uma área de mais de 150 mil metros quadrados e a implantação de cerca de 10 quilômetros de sistema cicloviário ao longo de toda a orla, além de espaços para lazer e esporte.

“Esse é um projeto inovador, que vai contribuir para a despoluição da Lagoa de Piratininga, através da implantação de equipamentos de drenagem sustentável e outras tecnologias, além de recuperação de ecossistemas e oferecer infraestrutura de visitação e lazer, transformando a região. O desenvolvimento econômico sustentável é um caminho sem volta e lideranças mundiais estão procurando potencializar esta tendência”, contou Axel Grael em uma postagem.





A previsão é que todo o trabalho de implantação do Parque Orla esteja concluído em setembro de 2022; e as obras integram o Programa Região Oceânica Sustentável (PRO Sustentável).