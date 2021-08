Obras de pavimentação em área de hospital de Saquarema são concluídas

Mais uma etapa do pacote de obras que a Prefeitura de Saquarema anunciou no início do mês foi concluída. Trata-se da pavimentação de mais um trecho da Cidade da Saúde, no bairro Verde Vale. O recapeamento também faz parte do projeto de pavimentação de todo o complexo de saúde. O projeto é executado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e foi entregue à população na sexta-feira (27).

A Cidade da Saúde é o maior complexo hospitalar do interior do estado do Rio de Janeiro e contempla o novo Hospital Municipal (em fase final de obras), os centros de Imagem, Odontológico, e de Reabilitação; as clínicas da Mulher, do Idoso e da Criança, além de uma creche.

Com a conclusão da Cidade da Saúde, o município planeja quais serão os próximos passos não apenas na pavimentação e reforma de ruas e calçadas, como também no prosseguimento de serviços de saúde oferecidos à população.