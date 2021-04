Obras de duplicação da Estrada dos Cajueiros seguem avançando

As obras de duplicação da Estrada Oscar Vieira da Costa Júnior, conhecida como Estrada dos Cajueiros – que liga a RJ-106 à região do Jardim Atlântico, em Itaipuaçu – seguem a todo vapor, por parte da Prefeitura de Maricá. Na segunda-feira (19) foi publicado no Jornal Oficial do Município (JOM) desapropriações de imóveis localizados na altura do loteamento Chácara de Inoã, contribuindo ainda mais para o avanço da obra, que tem previsão de ser concluída no primeiro semestre de 2022.

Segundo Gustavo Camacho, diretor de obras indiretas da autarquia, as desapropriações facilitam o avanço do serviço. “Essas desapropriações vem ocorrendo há algum tempo. Elas são necessárias para que o trabalho de duplicação continue avançando. Essa estrada tem grande importância para o município, já que liga a RJ-106 (Rodovia Amaral Peixoto) a Itaipuaçu. A expectativa é que a Estrada Oscar Vieira da Costa Júnior, seja entregue no primeiro semestre de 2022”, explica.

Com uma extensão de 3,7 quilômetros de extensão, uma largura de 21 metros, dois metros de ciclovia na faixa divisória, a nova Estrada dos Cajueiros será praticamente uma via expressa. “Após a conclusão, ela contará com quatro faixas de rolamento – duas para cada sentido – calçadas, ciclovia, além de ter uma nova ponte sobre o Rio Bambu. Atualmente, o fluxo de veículos que trafegam diariamente por ali, é de aproximadamente de cinco mil. Quando estiver pronta, essa capacidade pode dobrar”, afirma Camacho.