Obras de desassoreamento no Recanto, em Maricá, seguem em ritmo acelerado

Retomadas na última quinta-feira, (2), as obras para desassoreamento do Canal da Costa, no Recanto de Itaipuaçu, em Maricá, seguem a todo vapor. Quatro máquinas, sendo duas retroescavadeiras, são utilizadas pela prefeitura para abrir a ligação entre o mar e o canal para oxigenação do curso d’água que corta o bairro e, por consequência, do sistema lagunar onde ele desemboca.

O presidente da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar), Renato Machado, falou sobre a intervenção em sua rede social. “Valeu muito a pena essa obra, saber que a lagoa de São José vai receber vida através da oxigenação pelo Canal do Recanto é maravilhoso. O sofrimento dos pescadores que levavam o barco no braço acabou”, comentou.

Ainda de acordo com o presidente da autarquia, a obra foi possível por conta de um convênio firmado entre a Prefeitura de Maricá e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

Após explicar sobre a obra em execução, Renato anunciou outros trabalhos importantes para a cidade, como a revitalização da orla de Itaipuaçu, o recapeamento da Avenida 1 e da Rua 34 (Itaipuaçu), a reforma da Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, e também a entrega do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, previsto, segundo Renato, para o primeiro semestre deste ano.