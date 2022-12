Obras de construção de nova praça estão em fase avançada em Icaraí, Niterói

Por enquanto, pedestres se locomovem próximos aos carros, entre as ruas Miguel de Frias e Mém de Sá

Um espaço arborizado, privilegiando um paisagismo com a utilização de peças nativas da Mata Atlântica, além de iluminação LED e rampas de acessibilidade. Este é o provável cenário que surgirá, em Icaraí, com a construção da nova Praça da Rua Castilho França. As obras seguem a pleno vapor e prometem mudar a cara do bairro, mais especificamente na região que compreende os arredores das Ruas Miguel de Frias e Mem de Sá. De acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade, a obra do novo acesso à Mem de Sá “está em fase de demolição e construção de calçadas na Miguel de Frias”. A administração destaca que essa fase deverá ser concluída até 15 de dezembro.

Após a fase de demolições, a previsão é de que mais dois meses sejam necessários para a construção da praça, ajustes viários e a total liberação ao tráfego que, por enquanto, incomoda alguns pedestres que, entre sensíveis telas de plástico, perfuradas, passam próximos aos carros. Caso da bioquímica Vera Belchior. Referindo-se ao trecho compreendido entre a entrada da Miguel de Frias e o acesso à Mem de Sá (foto baixo), ela se queixou pelo fato de ser “perigoso passar por aqui”.

Pedestres passam por faixa improvisada, que os separa dos carros através de telas de plástico

Os motoristas que passavam pelo trecho tinham outra perspectiva. Um deles, que estava retido no trânsito da Miguel de Frias, ressaltou que, “se for para melhorias, vale a pena ficar um pouco parado”.

Outro condutor – de carro por aplicativo -, Jeovan Félix observou que, durante o horário comercial, não há “necessariamente” retenção no trânsito, por conta das obras. “Só em dias de feriado mesmo, quando há um desvio de fluxo, ou num horário de muito volume”:

“É bem parcial. O problema é a grande quantidade de veículos que sai da Ponte Rio-Niterói. Muitos são distribuídos para a Rua Gavião Peixoto, o que congestiona tudo; mas não necessariamente por causa desta obra. É um fluxo que pega para o outro lado, como Fonseca e Santa Rosa, por exemplo”.

Segundo o mestre de obras, os operários têm até o dia 20 próximo para demolir todo o bar Cobreloa

Mestre da obra que vai erguer a nova Praça da Rua Castilho França, Cleber Gomes destacou que boa parte dos trabalhos já está concluída. Ele enumera que já foi feita a drenagem da rua lateral e a parte de meio-fio. Além disso, os trabalhadores vão começar a dar início ao piso e prosseguir com o restante do que precisa ser feito:

“Estamos liberando o espaço do antigo bar Cobreloa, na esquina da Miguel de Frias com Mém de Sá, que começou a ser demolido, a partir das telhas. Na próxima quarta, virá uma máquina para começar a botar ele abaixo. Pediram que a gente entregasse já demolido, até o dia 20 de dezembro. Alguns motoristas e pedestres vêm reclamando de retenção, por conta da obra, mas quem já fez uma obra em casa sabe que sempre tem um pouquinho de transtorno; depois que tudo fica pronto, todo mundo gosta”.

O artigo bar Cobreloa já vem ganhando outra configuração

A obra da nova Praça da Rua Castilho França faz parte do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) de Niterói.