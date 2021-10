Obras de calçamento na Avenida Jansen de Melo estão em pleno vapor

Prestes a completar um mês desde sua inauguração, no próximo dia 30, o novo empreendimento Dom Atacadista, no Centro de Niterói, já está proporcionando mudanças em seu entorno. A calçada da Avenida Jansen de Melo está passando por alterações, anunciadas no mês passado. No local maquinário e muita terra estão no espaço das obras.

A Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade informou que foi realizado um estudo de impacto viário para a construção do mercado. Uma exigência foi o mercado recuar sete metros na parte do terreno que dá para a Avenida Jansen de Melo. Esse recuo vai permitir o alargamento da via naquele trecho.

A Prefeitura vai fazer mais uma faixa de rolamento e uma baia para parada de ônibus. Ainda de acordo com a nota o ponto de ônibus que hoje existe na Praça da Renascença será transferido para a primeira quadra da Jansen de Melo, o que vai ter um impacto positivo no trânsito da região.

O Dom Atacadista está no perímetro onde são previstas obras do ‘Plano Estratégico Niterói Que Queremos 2013-2023’. O plano já previa o alargamento da avenida para amenizar os transtornos já existentes no trânsito, que acumula veículos vindos da Ponte Rio-Niterói, Avenida do Contorno e do bairro Fonseca. Uma revitalização foi feita no local que recebeu nova iluminação, e a reforma da praça.