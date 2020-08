Obras de alargamento da Rua Doutor Paulo Alves seguem avançando

As obras de alargamento da Rua Doutor Paulo Alves, no Ingá, Zona Sul de Niterói, seguem avançando. Em um trecho da via estão sendo realizadas as escavações para a colocação de dutos e de rede de dados e telefonia, além da readequação de meio fio para alargamento da calçada do lado ímpar da rua. A equipe também está trabalhando na construção de rampas na esquina das ruas Tiradentes e Fagundes Varela, além da colocação de nova sinalização semafórica. A previsão é que as intervenções estejam concluídas até o fim de novembro.

A obra faz parte do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Niterói, que foi apresentado em novembro de 2019. A intervenção consiste no alargamento da via, que passará de três para quatro faixas, no trecho entre as ruas Presidente Pedreira e Casemiro de Abreu, sendo a quarta faixa exclusiva para ônibus. A obra ainda prevê a requalificação de todos os passeios, paisagismo, tornando subterrânea a fiação de telefonia, e nova iluminação com LED. O investimento da Prefeitura de Niterói para este projeto é de R$4,4 milhões.

“Além de uma obra de melhoria de mobilidade nesse eixo da Praia de Icaraí, que atende moradores dos diversos bairros de Icaraí até Várzea das Moças, a obra também representa a requalificação urbana em uma das principais ruas de acesso ao bairro do Ingá”, enfatiza o secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier.

As intervenções acontecem nos mesmos moldes do alargamento da Avenida Marquês do Paraná, no Centro, que foi concluída este ano. O secretário explica que o plano de mobilidade fez um diagnóstico dos principais gargalos de mobilidade e as obras estão acontecendo de acordo com o grau de intensidade de cada um desses gargalos.

“Com estes estudos e levantamos, verificamos que os dois maiores gargalos da cidade eram o da Avenida Marquês do Paraná, que já teve as obras concluídas, e o da Rua Doutor Paulo Alves, que recebe o fluxo de quem opta pela orla de Icaraí para chegar ao Centro”, reforça.

A próxima etapa da obra consiste na demolição de seis imóveis, localizados entre as Ruas Presidente Pedreira e Casimiro de Abreu, que estão em processo de desapropriação. Esta deverá ser a etapa com maior impacto da obra e, por isso, será realizada fora do horário de rush, quando há maior fluxo de veículos na via.

“Todas as intervenções estão sendo realizadas de forma planejada e organizada para ter o menor impacto e interferência possível no trânsito. Até o momento, todo o trabalho está sendo realizado com interdições em trechos parciais, o que deve acontecer ao longo de toda a obra”, diz o secretário.