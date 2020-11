Obras de alargamento da Rua Doutor Paulo Alves são vistoriadas

Estratégica no escoamento do trânsito entre a Zona Sul e o Centro de Niterói, e importante para acessibilidade, as obras de alargamento da Rua Doutor Paulo Alves, no Ingá, foram vistoriadas, na manhã de ontem, pelo prefeito Rodrigo Neves, que estava acompanhado de uma equipe técnica e secretários. Ele ressaltou que o projeto é muito importante porque integra um plano de mobilidade para a cidade, inclusive com calçadas ampliadas para cegos ou pessoas com baixa definição visual, além de um novo paisagismo, que valorizará o bairro. A via também vai ganhar iluminação de LED.

“Niterói ficou muitos anos, mais de 40 anos, sem investimento em infraestrutura de mobilidade. A última grande obra para melhorar a mobilidade e circulação na cidade foi feita na década de 70. O túnel ligando São Francisco à Icaraí, quando Niterói tinha cerca de 30 mil veículos, e hoje temos mais de 300 mil”, afirmou Rodrigo Neves através de uma live.

Ele acrescentou que a cidade está dando conta do passivo de investimento de infraestrutura de mobilidade, lembrando a obra do Túnel Charitas-Cafubá, a “lenda urbana da história da cidade, que foi retirada do papel”, além da Avenida Marquês do Paraná, falada há muitos anos, há mais de 30 anos, “desde a inauguração da Ponte Rio-Niterói, melhorou a circulação da Avenida Roberto Silveira, na chegada à Niterói. Além dessas, citou a duplicação da Avenida do Contorno e os mergulhões da Avenida Marquês do Paraná e da Praça Renascença.

“E a gente está aqui na Rua Doutor Paulo Alves, porque esse projeto é muito importante para melhorar a circulação de quem vem da Praia de Icaraí, do Gragoatá, e da Rua Presidente Pedreira, para quem vai para o Centro de Niterói, vindo da Zona Sul”, afirmou, acrescentando que o cronograma da obra está sendo cumprido.