Obras de alargamento da Rua Doutor Paulo Alves entram na reta final

As obras de alargamento da Rua Doutor Paulo Alves, no Ingá, Zona Sul de Niterói, continuam em ritmo avançando. O trânsito na região também passa por mudanças e agentes de trânsito orientam os motoristas em um dos principais acesso para a via, a Rua Presidente Pedreira. A obra faz parte do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Niterói e acontece nos mesmos moldes do alargamento da Avenida Marquês do Paraná, no Centro.

Já foram executadas as redes de infraestrutura e trechos de calçadas escavações para a colocação de dutos e de rede de dados e telefonia, além da readequação de meio fio para alargamento da calçada do lado ímpar da rua. Também foram construídas rampas na esquina das ruas Tiradentes e Fagundes Varela, além da colocação de novos semáforos.

Em apuração…