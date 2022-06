Obras da Ilha da Boa Viagem só devem ficar prontas ano que vem

No início deste ano, a Prefeitura de Niterói iniciou as obras de restauração da Ilha da Boa Viagem, um dos maiores patrimônios históricos, culturais e ambientais da cidade e do Estado do Rio de Janeiro. O investimento feito para a recuperação da capela, do forte e do castelo foi de R$ 5,5 milhões e, três meses depois, já é possível ver o andamento das obras da Igreja.

De acordo com a Prefeitura, a intervenção vai ser realizada em parceria com o Iphan e deve contemplar as estruturas da ilha sem que percam as características originais. O castelo vai receber uma área administrativa e um novo ambiente cultural com espaços de exposição. A capela vai ganhar um novo banheiro com acessibilidade.

Os escoteiros também não foram esquecidos. Na reforma, o Castelo, que é a sede deles, será restaurado, assim como a Capela Nossa Senhora da Boa Viagem e o Fortim. A previsão é que a obra esteja completa em 2023.

A intervenção do conjunto de monumentos históricos da Ilha vai realizada sem descaracterizar o patrimônio histórico. A reabertura do espaço, considerado um dos cartões-postais da cidade, representará mais um importante incentivo da Prefeitura ao turismo local.

O prefeito Axel Grael (PDT) recentemente fez uma postagem nas redes sociais em que mostra imagens panorâmicas da ilha. Segundo ele, “as obras de revitalização da Ilha estão avançando e o projeto vai aproveitar o potencial turístico, preservar as riquezas naturais e realçar o valor histórico e cultural desse local tão especial de Niterói.”

História – A Ilha de Boa Viagem foi tombada como patrimônio natural e histórico em 1938 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e possui uma escada de 127 degraus que dão acesso à parte superior da ilha. Abriga dois monumentos históricos: a capela de Nossa Senhora da Boa Viagem e o fortim, ambos do século XVIII. Durante a Segunda Guerra Mundial e os anos 1940, também foram construídas mais duas muralhas, sendo uma delas semelhante a um pequeno castelo.