Obra na Rua Doutor Paulo Alves avança

As obras de alargamento da Rua Doutor Paulo Alves, no Ingá, Zona Sul de Niterói, estão na reta final. Nessa semana será feita a remoção dos postes pela concessionária de energia elétrica. Todo o trabalho de reurbanização e duplicação das pistas já foi concluído. Agora será feito o acabamento, principalmente nos locais ocupados pelos antigos postes e o recapeamento asfáltico. As informações são da Administração Regional do Ingá.

Os fios de telefonia já foram retirados do lado ímpar da rua. A obra faz parte do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Niterói, que foi apresentado em novembro de 2019. A intervenção consiste no alargamento da via, que passará de três para quatro faixas, no trecho entre as ruas Presidente Pedreira e Casemiro de Abreu, sendo a quarta faixa exclusiva para ônibus. Essa quarta faixa de rolamento será nos moldes das obras da Avenida Marquês do Paraná, no Centro da cidade.

Para as mudanças foi preciso demolir algumas casas e alterar o trânsito na via. A obra ainda prevê a requalificação de todos os passeios, paisagismo, tornando subterrânea a fiação de telefonia, e nova iluminação com LED. O investimento da Prefeitura de Niterói para este projeto é de R$ 4,4 milhões.