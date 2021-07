Obra na baia localizada em frente ao Horto do Fonseca entra na reta final

A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) anunciou, nesta quinta (15), que vai concluir em duas semanas o trabalho de recuperação estrutural da baia de ônibus da Alameda São Boaventura, no Fonseca, na altura do Horto.

O local precisou ser interditado em dezembro do ano passado quando parte do piso cedeu após forte chuva que atingiu a cidade. Em junho, A Tribuna fez uma reportagem sobre a retomada das obras na área, que chegaram a ser paralisadas por três meses entre janeiro e março deste ano.

A intervenção da plataforma de Santo Cristo acontece no trecho entre as ruas Santo Cristo e São Januário. De acordo com a Seconser, o objetivo da obra é restaurar a parede do canal que havia sido rompido nesta área.

“A Seconser já finalizou a restauração da parede do canal que havia sido rompido neste trecho e, agora, trabalha na finalização das intervenções”, explica a secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa.

A obra foi planejada após a inspeção robótica que está sendo realizada em galerias pluviais subterrâneas na cidade. Esta é a primeira vez que a técnica é usada no município. Para este trabalho, a Seconser realizou uma vistoria para o diagnóstico do local.

“Vamos colocar também o piso tátil, o gradil e os postes da iluminação pública que precisaram ser retirados. Também vamos realizar o plantio de ipês”, acrescenta a secretária.

Obra na área do Getulinho

Também nesta quinta, a Seconser anunciou que já teve início, nesta semana, outra intervenção no corredor viário da Alameda. Mas desta vez na plataforma que se encontra em frente ao Hospital Municipal Pediátrico Getúlio Vargas Filhos, o Getulinho.

A intervenção consiste na remoção do pavimento danificado e construção de outro em concreto armado. No momento, as equipes da Seconser trabalham na pista sentido Caramujo. Após a conclusão da intervenção neste trecho, será realizada a recuperação do piso na pista sentido Centro.