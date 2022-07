Obra em Icaraí interdita Avenida Ary Parreiras

Desde que cedeu em março deste ano, a praça construída sobre o canal da Avenida Ary Parreiras está em obras. A partir desta quarta-feira (06), o trecho que compreende a Rua Paulo Gustavo e a Avenida Jornalista Alberto Torres, na Praia de Icaraí, será interditado para mais uma fase da reforma do local.

Segundo a Nittrans, o trânsito no local será alterado entre os dias 06 e 19 julho, das 10h até às 17h. Os retornos na Praia de Icaraí na altura da Igreja de São Judas Tadeu serão fechados. Dessa forma, a Avenida Ary Parreiras terá a mão invertida no mesmo trecho que haverá a interdição. Ou seja, a via que tinha sentido para Santa Rosa será alterado em direção à Praia. Além disso, o estacionamento será proibido na Rua Paulo Gustavo, entre as Av. Ary Parreiras e a Rua Comendador Queiroz, em toda a extensão da Alameda João Batista, Rua Comendador Queiroz e Rua Estado de Israel.

Confira o novo esquema de trânsito na região

Divulgação

Os desvios podem ser feitos pelos motoristas que transitam para a Praia de Icaraí acessando a Rua Paulo Gustavo e a Rua Comendador Queiroz. Aquele que decidir retornar pela Praia no sentido da Estrada Fróes da Cruz, deve seguir até a Rua Lopes Trovão, entrar na Rua Tavares de Macedo e virar na Rua General Pereira da Silva.

As linhas de ônibus que acessam a praia de Icaraí pela Av. Ary Parreiras deverão entrar na Rua Jornalista Irineu Marinho e seguir para a Av. Ary Parreiras para acessar a Praia de Icaraí. De lá, os ônibus deverão seguir pela faixa reversível implantada na Av. Jornalista Alberto Torres até a altura da Rua Mariz e Barros, onde poderão retornar a pista sentido Centro.