Obra em cruzamento em Icaraí movimenta trânsito na região

Uma mensagem no painel eletrônico no Centro de Niterói, na Avenida Marquês do Paraná, chamou atenção para uma obra da Prefeitura de Niterói em Icaraí. O aviso era de uma obra de macrodrenagem em um cruzamento de Icaraí, que teria ocasionado um congestionamento grande, e ainda deve repercutir nos próximos dias no tráfego do local.

A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) informou que está realizando uma intervenção pontual para correção da drenagem na Rua Álvares de Azevedo, esquina com Rua Gavião Peixoto, para minimizar os alagamentos do local.

O jornaleiro Magno Ribeiro, 30 anos, disse que a intervenção durou o dia inteiro e os técnicos trocaram várias manilhas. Uma placa de ferro foi colocada para tampar parte do grande buraco que foi aberto. “Nos próximos dias os operários disseram que vão tirar a placa e colocar o concreto e o asfalto. Eu gostei da obra e melhorou muito. Antes da obra a rua estava ficando alagada e os carros passavam e espirrava água na calçada”, contou.

A Prefeitura de Niterói não deu detalhes da obra, como valor e cronograma completo, até o fechamento dessa edição.