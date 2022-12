Obra do Cinema Icaraí deve começar em março, diz secretário

A revitalização do Cinema Icaraí, na Zona Sul de Niterói, deverá ser iniciada até março de 2023. A informação é do secretário Municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa da cidade, André Diniz, que reassumiu hoje (14) a titularidade da pasta. Ele também comentou sobre outros planos que possui, novamente à frente do órgão.

De acordo com Diniz, o edital de licitação da obra deverá ser publicado até janeiro de 2023 para que, em março, a recuperação do local seja iniciada. O secretário também comentou sobre a restauração da Casa Norival de Freitas, já em andamento, no Centro da cidade. Ele prometeu acompanhar de perto as duas obras.

“Haverá a licitação e vamos acompanhar a obra do Cinema Icaraí. Possivelmente as obras começarão em março, se tudo correr bem. A Emusa [Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento] está montando o edital e deve ir para rua no final de dezembro ou começo de janeiro. Também vamos fazer o acompanhamento da obra da Casa Norival de Freitas”, disse.

Em novembro, o anteprojeto da Prefeitura de Niterói para restauração e reforma do Cinema Icaraí foi aprovado pelo Inepac (Instituto Estadual do Patrimônio Cultural) – órgão de preservação do patrimônio cultural, em nível estadual. O projeto do local, que é tombado, foi aprovado por unanimidade pelo Instituto, em reunião do Conselho Estadual de Tombamento.

Prédio está abandonado desde o ano de 2006

O prédio em estilo art déco contará ainda com três salas de cinema de última geração – uma com 150 lugares e duas com 65 cadeiras; além de uma grande sala para concertos, que abrigará a Orquestra Nacional da UFF (Universidade Federal Fluminense) e também servirá para cinema. O Cinema Icaraí ganhará quatro espaços de gastronomia; entre eles, um anexo na cobertura, que vai abrigar um restaurante. De acordo com o anteprojeto, o local terá um aumento de 1.267,00 m² de área construída.

A reforma do Cinema Icaraí também prevê a revitalização das fachadas, com recomposição do modelo original, bem como dos pisos, paredes e tetos, e também das esquadrias, instalações elétricas, hidráulicas e de transmissão de dados. O Cinema Icaraí estava fechado desde 2006 e foi cedido pela UFF para a Prefeitura de Niterói, por 40 anos.

Outros projetos

Diniz também citou outros projetos que pretende dar andamento em sua nova gestão á frente da Secretaria Municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa.

“Volto agora com muito gás pra tocar inúmeros projetos que temos na secretaria. Ampliação do programa Aprendiz Musical com a meta de atingir 15 mil alunos; licitação e obra do Museu do Cinema, na Reserva Cultural; o término da obra da Ilha da Boa Viagem; a implantação de um distrito criativo no bairro de São Domingos , com a desapropriação da Cantareira; além de tocar nossa parceria com a Unesco para entregar estudos sobre patrimônio, economia criativa e sustentabilidade da cidade”, completou.