Obra deixa trânsito ruim na Niterói-Manilha em São Gonçalo

O trânsito ficou complicado na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), no final da manhã de hoje (10), na altura de Itaúna, em São Gonçalo. O engarrafaento acontece por conta de uma obra na pista sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a concessionária Arteris Fluminense, o trânsito apresenta lentidão do km 307 ao 308. A faixa da esquerda está interditada no local por conta da obra.

A BR-101, também no final desta manhã, apresentou pontos de lentidão do km 297 ao 293, entre o Trevo de Manilha e Bela Vista, em Itaboraí, na pista sentido Região dos Lagos.

Foto: Divulgação/Arteris