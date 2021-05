Obra de urbanização leva melhorias para o Maravista

Os moradores do bairro Maravista, na Região Oceânica, estão há dois anos na expectativa de ver pronta a obra de urbanização do bairro, que está com término previsto para novembro deste ano. O projeto de macrodrenagem do Canal de Santo Antônio vai contemplar 24 vias do bairro e custará à prefeitura o valor de R$52,8 milhões, 33% a menos que o valor previsto no edital de licitação. A obra está sendo realizada pela empresa Consórcio Bairro Santo Antônio e gerou cerca de 180 empregos indiretamente.

“Estamos transformando a vida desses moradores que por mais de 40 anos esperavam por essas obras, cujo projeto foi o mais complexo e desafiador que a equipe da Prefeitura já desenvolveu. Uma grande galeria de drenagem está sendo construída, que vai permitir superar décadas de enchentes na região”, destacou o prefeito Axel Grael.

Para o analista de sistema, Disney Vieira Santos, a obra é uma conquista para os moradores do local.

“É uma macrodrenagem, por isso demora. Mas parece que está tudo dentro do previsto. Nós estamos reivindicando essa obra aqui há mais de 30 anos, pagando IPTU caro sem ter o serviço. Quando dava uma chuva muito forte, não tinha para onde escoar a água e demorava a diminuir o nível da água”, explica.

“Em época de eleição vinha político aqui prometendo resolver, mas eram só promessas. O que foi feito aqui foi graças ao Rodrigo Neves, que foi um bom governo”, complementou.

IPTU caro e a falta do serviço era a reclamação do também morador do bairro, Lauro Oliveira Landim, que diz estar muito feliz com as melhorias.

“Há muitos anos eu moro aqui e era sempre a mesma coisa. Quando chovia, alagava tudo em quase todas as ruas. A água subia um metro ou mais nas casas. Era muita lama. Foram muitos anos assim. Pagamos IPTU caro para andar na lama. Estamos muito felizes com essa urbanização. Uma obra tão cara, tão aguardada”, declara.

Melhorias estão sendo feitas por todo o bairro. Na Rua Leopoldo Muylaert, por exemplo, estão sendo colocadas galerias de 5x2cm, na confecção de meio-fios e calçadas, assim como na José Dantas Freire Filho e Jornalista Sidney Corrêa. Outras três vias estão com serviços de drenagem sendo executados em trechos, como a Comissário João de Souza, Manoel Bandeira (antiga Rua 1), Júlio Braga (antiga Rua C).

Outras ruas a serem contempladas com os mesmos serviços são Rua D, Avenida Frei Fabiano, Avenida São Gualter, Rua Santo Antônio e Raul Travassos.

Já as ruas Domingos Araújo, Acadêmicos, Delfina de Jesus, Nicanor Nunes, Rua G, Evaldo Gonçalves, Travessa J, Rua Sem Nome, Madri, Átila Nunes, Altevo do Vale, Hermes da Mata, Adegair Nery de Sá, estão cmpletamente finalizadas, com toda infraestrutura e pavimentação.

Camilla Galeano