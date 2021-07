Obra de galeria interdita Estrada do Engenho do Mato

Uma obra para a troca da galeria de esgoto interdita a Estrada do Engenho do Mato, na altura perto da Praça do bairro. O trânsito no local foi desviado para a Avenida Professora Romanda Gonçalves, paralela a Rua Ewerton Xavier (Avenida Central), inclusive as linhas de ônibus.

Alguns motoqueiros usam também o lado da pista para passar no local onde está sendo realizada a obra, e alguns moradores utilizam ruas internas do Engenho do Mato para escapar da obra.

A Prefeitura de Niterói confirmou que a obra é para reparar as galerias e faz parte do projeto de urbanização Serra Grande/Maravista. O reparo tem o término previsto para acabar na noite desta quarta-feira (07/07), quando a Avenida deverá passar pelo recapeamento do asfalto após o conserto.