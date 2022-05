Obra de Cartola ganha inusitada releitura, em única sessão, no Theatro Municipal do Rio

Foto: Ricardo Beliel

No ano em que a cidade do Rio foi palco de dois carnavais, o samba deixa a Avenida e invade o Theatro Municipal do Rio (Anexo Sala Mario Tavares), no dia 13 de maio, sexta-feira, com o espetáculo “Pérola na Cartola, as mais lindas canções”.

Em formato nada usual, a obra de Agenor de Oliveira, o grande Cartola, ganha roupagem camerística, com enfoque no lirismo e poesia de suas letras. A proeza de aproximar a genialidade do compositor popular com a estética erudita é realizada por músicos de excelência: a cantora Georgia Szpilman, idealizadora do projeto, é acompanhada pelo violonista, arranjador e diretor musical do espetáculo Fábio Nin, além do clarinetista Moisés Santos e o contrabaixista Tony Botelho.

No repertório, a apresentação dos maiores sucessos do consagrado sambista, entremeada pela história da vida e obra desse que é considerado, por muitos, um dos maiores nomes da MPB.

“Há anos venho sonhando em fazer Cartola. As poesias e suas músicas, sempre me fascinaram. Porem tudo já havia sido cantado e ¨recantado¨. Por este motivo, pela beleza das composições e pelo meu ouvido apurado vindo do trabalho com a música erudita, me levaram a fazer um Cartola com uma formação quase camerística, criando assim uma abordagem bastante diferenciada”, afirma Georgia Szpilman.

O encontro do samba com o formato violão, clarinete, baixo acústico e voz acabou dando samba. Propositadamente sem a inclusão de uma percussão, a ousada releitura “fez com que ressaltassem ainda mais a poesia, deixando aparente o preciosismo das composições de Cartola”, complementa a idealizadora.

O programa abre com a fantasia sobre o tema “Alvorada”, composta e tocada pelo violonista concertista Fábio Nin, já dando o tom do espetáculo e preparando a entrada do canto. A sofisticação segue envolvendo a plateia com “As rosas não falam”, apenas voz e clarinete, com uma introdução surpreendente e um canto quase falado, realçando ao máximo a poesia de Cartola.

Já “A vida é um moinho” traz o solo de clarinete de Moises, apoiado pelo violão e contrabaixo acústico, uma sonoridade totalmente nova desta composição. Em “Divina Dama”, com o uso do clarone – instrumento de sonoridade bastante grave e aveludada – Moises faz um contraponto com o violão e a voz.

A falta da percussão, tão característica neste estilo musical, porém passa desapercebida em “Verde que te quero verde”, quando o samba fala mais alto, canção na qual Cartola enaltece a sua escola de samba Mangueira, assim como as belezas da natureza e do corpo das mulatas, encerrando com louvor a homenagem.

“O que buscamos em todas as músicas foi, literalmente, apontar as pérolas deste grande gênio que foi Cartola, músico e poeta de primeira linha, elogiado pelo grande poeta Manoel Bandeira”, sintetiza Szpilman e destaca: “por sorte ainda conseguimos uma data especial: 13 de maio, dia da Abolição da Escravatura.

Afinal estaremos homenageando neste dia um afrodescendente que foi apreciado e homenageado diversas vezes, por uma elite branca e europeia. Para nós, músicos, é um orgulho poder reverencia-lo como ele merece, dentro do Theatro Municipal”.

Repertório

Acontece – Cartola; Alvorada – Cartola, Carlos Cachaça e Hermínio Belo de Carvalho; As Rosas Não falam – Cartola; Disfarça e Chora – Cartola e Dalmo Castello; O Mundo é um moinho – Cartola; O sol nascera – Cartola e Elton Medeiros; Quem me vê sorrindo – Cartola; Verde que te quero Rosa – Cartola e Dalmo Castello; Tive sim – Cartola; Ensaboa Mulata – Cartola; Divina Dama – Cartola; Cordas de Aço – Cartola; Não posso viver sem ela – Cartola, Bide e Ataulfo Alves.

Serviço

“Pérola na Cartola: as mais lindas canções”

Sexta feira, 13 de maio de 2022 às 18h.

Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Sala Mário Tavares

AV. Almirante Barroso 14/16 Centro – Rio de Janeiro – RJ.

R$30 (inteira) e R$15 (meia)

Classificação Indicativa Livre para todos os públicos

Tempo de Duração: 60 minutos