Obra da Marquês do Paraná será entregue oficialmente na próxima quarta

Via está pronta para receber motoristas, pedestres e ciclistas

Uma avenida moderna, segura, bem sinalizada, bem iluminada, com calçadas acessíveis, pista exclusiva para ônibus, ciclovia e paisagismo. É assim que a Prefeitura de Niterói vai entregar oficialmente na próxima quarta-feira, 24 de junho, a Avenida Marquês do Paraná, importante via de ligação do trânsito do Centro com a Zona Sul e caminho quase obrigatório de quem sai da Região Oceânica para a Ponte Rio-Niterói. A obra foi concluída, depois de uma interrupção na fase mais restritiva do isolamento social, consequência da pandemia do novo coronavírus.

Motoristas e pedestres já podem conferir as melhorias da reurbanização e alargamento da Marquês do Paraná. O projeto incluiu uma quarta faixa, exclusiva para ônibus, em cada sentido da avenida, ciclovia bidirecional, e uma nova parada de ônibus sobre o mergulhão Ângela Fernandes, nos mesmos moldes arquitetônicos das estações da TransOceânica. Além disso, o passeio dos dois lados da avenida ganhou acessibilidade e novo paisagismo. Também houve melhorias na drenagem, na iluminação, que agora é de LED, e na e sinalização para motoristas e pedestres.

O secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier, ressalta que a obra faz parte do pacote de melhorias na mobilidade urbana da cidade viabilizado pela atual administração municipal, que inclui o túnel Charitas-Cafubá, a TransOceânica, o mergulhão da Praça Renascença e a integração de ônibus, barcas e bicicletas, entre outras melhorias.

“Essa obra foi muito importante para a mobilidade da cidade, já que o local sempre foi um gargalo para quem precisava transitar entre o Centro e Icaraí. O tempo de deslocamento no trecho vai ser muito menor do que antes, cerca de 20 minutos. A obra também é importante para a mobilidade dos ciclistas. A ciclovia da Marquês do Paraná, bidirecional, passa a interligar as faixas exclusivas para ciclistas das avenidas Roberto Silveira e Amaral Peixoto, duas importantes ciclovias da cidade”, destaca Renato Barandier.

O secretário enfatizou também que um novo corredor de transporte formado pelas ruas da Conceição e Doutor Celestino vai melhorar o acesso de motoristas à Marquês do Paraná.

Para a realização da obra, o Município fez a desapropriação e demolição de mais de 50 imóveis no trecho entre as ruas Doutor Celestino e Miguel de Frias que eram necessárias para o alargamento da via e a implantação da ciclovia.