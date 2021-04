Óbitos no RJ avançam para 347 em 24 horas

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou até a terça-feira (6), 660.907 casos confirmados e 38.040 óbitos por coronavírus no estado. Só nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.670 novos casos e 347 mortes. Entre os casos confirmados, 616.078 pacientes se recuperaram da doença. No dia anterior, foram registrados comente 6 óbitos. Um aumento de 5.683,33%.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a Covid-19 no estado é de 89.7%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 79.3%.

A capital lidera o número de infectados, com 232.126 casos. Em seguida, entre os municípios com maior número de infectados, aparecem São Gonçalo (35.588), Niterói (31.422), Volta Redonda (22.521), Campos dos Goytacazes (20.198), Macaé (19.730), Belford Roxo (17.950), Duque de Caxias (17.363) e Nova Iguaçu (13.733).

Entre o número de mortos, a liderança também é da capital, com 21.177 óbitos. Em seguida, entre os municípios com maior número de casos fatais, estão São Gonçalo (1.685), Niterói (1.300), Duque de Caxias (1.137), Nova Iguaçu (1.152), Campos dos Goytacazes (836), São João de Meriti (751) e Belford Roxo (463).