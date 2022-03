Obesidade & Publicidade

Anelise Navi*

O processo de seleção e escolha do alimento não é uma linha cartesiana entre dois pontos. O tipo do alimento, a quantidade e o momento em que ele será consumido são determinados por fatores fisiológicos, psicológicos, sociais e culturais.

O contexto da escolha do alimento converge a história, não só daquele indivíduo, como também do tempo e sociedade em que ele vive. Nem sempre o alimento é escolhido pelo seu gosto; aliás já pensou em como o gosto e as preferências são construídas? A escolha é muito mais do que uma única variável.

Nunca se falou tanto em alimentação saudável como hoje, são inúmeras opções de alimentos nos mercados e transbordam dicas e dietas em redes sociais. Em contrapartida, o sobrepeso e a obesidade continuam crescendo. O excesso de peso é normalmente associado a comportamentos e escolhas individuais. Será? Se as construções das nossas escolhas são multifatoriais e somos seres sociais, o conceito de individualidade não cabe na alimentação.

Somos expostos a inúmeras informações diariamente, em especial vindas da indústria alimentícia que anunciam produtos ultraprocessados práticos, extremamente saborosos e associados à diversão, saúde (pois é) e status. Quanto maior o consumo de informações, maior o consumo de alimentos processados. E enquanto estamos expostos às telas (fonte principal dos anúncios), dificilmente estamos nos movimentando. Cozinhamos cada vez menos, trabalhamos muito e nos entregamos ao conveniente custo do nosso estilo de vida. É uma conta que só soma, mas que falta saúde.

A relação entre a publicidade e o consumo de alimentos ultraprocessados hoje está na mira de ações que buscam restrições de anúncios quando alimentos são compostos em sua grande parte por açúcar, sal e gordura.

A publicidade é uma ferramenta de comunicação, uma forma de propagar uma ideia, independente da sua natureza, o que a define é a sua intenção. Qual é a intenção? Essa pergunta é o primeiro exercício que devemos fazer ao recebermos uma mensagem e sobre a alimentação não é diferente. Façamos essa pergunta toda vez que escolhermos um alimento. A minúcia do seu entendimento elabora uma melhor escolha.

*Publicitária e bacharelanda em Nutrição.