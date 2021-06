OAB-RJ cria a Comissão de Garantismo Processual

Com o objetivo de ser uma comissão que faça uma acompanhamento das decisões do Poder Judiciário e também de que forma acontece o processo na Justiça, a seccional do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ), criou a Comissão de Garantismo Processual, uma novidade na OAB em todo o país. A cerimônia que marcou o lançamento do comissão foi neste sábado (11) na sede da entidade, no Centro do Rio, e que contou com uma transmissão virtual.

Presidente do comitê, mestre em Direito, pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil, o advogado Luís Calixto Sandes explica que a intenção é fazer com que o Judiciário não perca o controle de suas funções. Além disso, critica a influência política que tomou conta da Justiça nos últimos anos.

“Entendemos que inicialmente o judiciário até pode ter tido uma boa intenção, mas pode ter se perdido em projetos políticos, não presentes na Lei e na Constituição gerando, por isso, uma série de “problemas” na condução do procedimento. A Comissão avalia e propõe, pois, uma forma de repensar os limites do poder judiciário, freando ativismos e auxiliando na condução do retorno a sua função essencial que é julgar aplicado a lei, após um processo democrático e garantidor”, explicou Calixto.

Luís Calixto Sandes. Foto: Divulgação

Ele explica que o garantismo, como o próprio nome sugere, trata dos sistemas de garantias do direito, ou do próprio direito em si, como uma garantia ou como um sistema de garantias. Trata o processo como uma garantia individual das partes (art. 5º, inciso LIV da Constituição), não como “um instrumento, uma ferramenta, um utensílio, um método do juiz”. O advogado dá mais detalhes das atribuições da comissão

“A Comissão propõe um auxílio também as arbitrariedades administrativas, assim consideradas, apoiando as Comissões específicas, caso existam no âmbito da OAB local. O principal escopo da Constituição, embora voltada ao judicial, é promover garantias, ou seja, respeito à Constituição e às Leis. E infelizmente não estamos vendo a Justiça agir de forma igualitária. Há algum tempo vivemos um momento no Direito onde o papel de aplicar a lei, a jurisdição, foi substituído pelo de criar, o que chamamos de ‘Jurislação’. Nestas ‘criações’ boa parte do judiciário vem assumindo posturas ideológicas e políticas como se diante de um livre projeto, em detrimento da aplicação da Constituição e das Leis. A atividade jurisdicional consiste em aplicar o Direito de forma imparcial por meio de uma instituição de garantia chamada processo, que proíbe desvios e excessos”, explica Calixto.

Por essas razões que o advogado é contra a figura de um juiz se tornar uma espécie de “Salvado da Pátria”, Mas ele afirma entender o porquê a população acaba escolhendo figuras da Justiça como heróis, como foi o caso com a Operação Lava Jato.

“Historicamente, podemos analisar que é inerente ao comportamento social quando se diante de um movimento de mudanças, dar as vestes de herói àquele que se personifica para ‘dar as caras’ ou ‘morrer pelo ideal de todos’. Não é de hoje que a sociedade assim se comporta. Pensamos que sempre que estivermos diante de situação semelhante, que demande mudanças imediatas, ainda que incertas mas eivadas de clamor público, na história política e humana do país, passaremos pelo fenômeno da ‘heroização’. Foi assim com vários “mártires”, em toda história do mundo e, com a globalização acelerando a cada dia, essa situação, a nosso ver, só tende a se agravar”, finaliza Calixto.

Gabriel Gontijo